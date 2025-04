Lazio, Gigot un cognome e una garanzia: il fratello è una star in Francia

Samuel Gigot si sta ritagliando molti applausi in casa Lazio dopo le grandi prestazioni in maglia biancoceleste, con particolare riferimento all'ultima contro l'Atalanta, quando è stato in grado di intrappolare e inibire completamente il capocannoniere della Serie A, Mateo Retegui. Il centrale francese si sta quindi togliendo grandi soddisfazioni, ma nella sua famiglia non è l'unico. In patria, infatti, anche suo fratello Tony sta inseguendo un obiettivo che sarebbe storico per lui e per la sua società. Punto di riferimento dell'Albi XIII, squadra di rugby francese, è molto vicino a vincere il titolo di campione di Francia. Idolatrato nel mondo rugbistico da tutti gli appassionati, Tony Gigot è una nuova star francese che, sulle orme del fratello, vuole portare in alto il nome della sua famiglia laureandosi campione e riscattandosi dalla sconfitta in Coppa di Francia.

On ne résiste pas ce lundi matin, à vous partager cet essai dans les prolongations de Tony Gigot qui envoie notre équipe en finale de Coupe de France dans 15 jours à Narbonne contre Saint-Estève XIII Catalan !



En attendant, place au championnat ce samedi.



Allez Albi ! pic.twitter.com/y1PrC2aF2y — Albi Rugby League XIII (@AlbiXIII) March 24, 2025