Lazio, Gila a Dazn: "Voglio sempre dimostrare di poter essere titolare in questa squadra"

Un'altra ottima prestazione di Mario Gila ormai una certezza in difesa per la squadra di mister Sarri. Il difensore al termine della gara ha così commentato la vittoria sul Lecce ai microfoni di Dazn: "Vittoria molto importante per dare continuità ai nostri risultati. Dopo quattro gare in campionato e la vittoria nel derby la squadra è in un momento molto buono, dobbiamo aver pazienza e fiducia. Se continuiamo così sappiamo di poter vincere anche le gare difficili come questa"

"Non mi aspettavo di fare questa stagione, soprattutto per com’è andata la scorsa, ma sono stato paziente e sapevo che avrei potuto dimostrare il mio valore se chiamato in causa. Voglio continuare a dimostrare al mister, alla squadra e ai tifosi che posso essere titolare in questa squadra. La squadra è stata molto attiva mentalmente, sapevamo che era una settimana difficile, psicologicamente dovevamo essere pronti per questa gara perché questi tre punti oggi ci danno continuità per il nostro obiettivo che è quello della Champions".

"Supercoppa? Competizione molto bella, possiamo fare una grande prestazione, sarà una gara molto difficile in cui daremo il 100%".

"Caffè? Non lo prendo sempre ma considerando l’orario della partita id oggi dovevo prenderlo per forza. Di solito arrivo in campo, guardo lo stadio e in quel momento mi rilasso e mi concentro sulla partita”.