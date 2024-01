Lazio, Gila a LSC: "La mentalità è diversa. Nazionale? E' un obiettivo"

Nel post partita di Lazio-Lecce, Mario Gila ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono tre punti che ci danno continuità e che servivano per mantenere vicino l'obiettivo Champions. Dooo mercoledì era importante vincere psicologicamente. Una vittoria che ci dà fiducia. Sono stato sempre del pensiero che la continuità di dà fiducia e tranquillità. Un giocatore con fiducia è un altro giocatore. Partner difensivo? Se sei pronto lo sei con Patric, Romagnoli o Casale. Con questa fiducia non si sbaglia, fai tutto per la squadra e ci metti il cuore".

La Nazionale spagnola? "È un obiettivo che ho in mente ma devo stare concentrato partita per partita. Se pensi al futuro non serve a nulla. Se sei pronto per i 90 minuti ogni partita arriveranno anche situazioni che ti fanno fare un passo in avanti. All’inizio non avevo opportunità. L’essere pronto per la squadra, che sia Champions o campionato, ti fanno arrivare a questi risultati e il mister ti dà fiducia".

Cosa è cambiato? "Lavoriamo sempre. Psicologicamente abbiamo fatto un cambio e si vede sul campo e nelle vittorie. La squadra è diversa. Sono contento per i risultati e per la continuità".