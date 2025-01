Lazio, Gila a LSC: "Partita difficile. Nuovo ruolo? Mi piacciono le sfide"

Nel post partita di Braga - Lazio è intervenuto ai microfoni ufficiali del club Mario Gila per commentare la sfida, oggi schierato in un ruolo inedito a centrocampo a causa dei tanti assenti. Ecco di seguito le sue parole: "Partita difficile, avevamo la squadra corta. Nonostante la sconfitta dobbiamo ricordare la ottime partite che abbiamo giocato. Siamo arrivati primi, siamo molto felici. Nuovo ruolo? Mi piacciono le sfide nuove e affrontare le difficoltà. È difficile adattarsi in una posizione diversa, ma mi sono sentito bene e mi sento pronto per aiutare la squadra. Dobbiamo ritrovare continuità negli allenamenti e negli aspetti tattici, dobbiamo ritrovare energia e sfruttare questo momento per affrontare al meglio il prossimo turno di qualificazione. Ricordo migliore? Ci sono state molte belle vittorie, non era facile arrivare primi e sono molto contento per il percorso fatto. Oggi abbiamo perso, ma siamo molto sicuri di noi stessi".