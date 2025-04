Lazio, Gila a LSC: "Serve una partita perfetta. Sulle palle inattive..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A pochi minuti dall'inizio dell'attesissima sfida tra Atalanta e Lazio, il difensore biancoceleste Mario Gila è intervenuto ai microfoni ufficiali del club. Ecco le sue parole:

"Sarà una gara difficile, loro in casa sono ancora più forti. Sono concreti difensivamente e bravi in fase offensiva, serve una Lazio perfetta. Dobbiamo giocare velocemente, sfruttare gli spazi dietro le loro spalle. Settimana di fuoco? Sono partite cruciali, siamo in un momento troppo importante. Dobbiamo cercare di prendere i 3 punti, perché sono anche una motivazione per fare meglio nelle prossime gare. I gol dei difensori sono importanti, lavoriamo molto le palle inattive, perché possono darci molto punti".