Lazio, Gila: "Atteggiamento giusto, ora non abbassiamo la guardia..."

Mario Gila è stato uno dei protagonisti della vittoria della Lazio contro l'Empoli di ieri sera. Lo spagnolo ha messo in campo un'altra grande prestazione che ha aiutato la squadra a mantenere la porta inviolata. Con un video sul profilo Twitter della società, l'ex Real Madrid ha dato un suo pensiero sulla gara, con un appello anche per i tifosi. Di seguito le sue parole.

"Ieri è andata bene per fortuna, abbiamo vinto e fatto felici i nostri tifosi. Volevo mandare gli auguri a tutti di buone feste. Un abbraccio a tutto il pubblico, ci vediamo il 29 dicembre contro il Frosinone che faremo sicuramente una grande partita. Non vogliamo abbassare la guardia. Dobbiamo ritrovare la continuità nei tre punti e tornare al posto che meritiamo di avere in classifica. Contro i gialloblù dobbiamo avere lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto contro l'Empoli e fare tutto il possibile per dare una gioia ai nostri tifosi. È più bello chiudere l'anno con una vittoria che con un pareggio o con una sconfitta".

