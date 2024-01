Lazio, Gila è un muro: gli interventi dello spagnolo sulle note di Eminem - VIDEO

Mario Gila è tra le note più positive della stagione della Lazio fino a ora. Lo spagnolo si è conquistato il posto da titolare negli ultimi mesi a suon di prestazioni di altissimo livello, per questo Sarri spesso lo ha preferito a Patric, a Romagnoli e soprattutto a Casale a seconda del compagno di reparto. La società, dopo l'ultima ottima partita difensiva contro il Napoli, ha deciso di elogiarlo con un video sui propri profili social. In sottofondo, 'Lose Yourself' di Eminem, con la frase 'You only get one shot, do not miss your chance to blow…' che risuona. Di seguito il filmato.