Lazio, Gila in conferenza: "Ecco come sto. Sul gol abbiamo sbagliato..."

Nel post partita di Lazio - Verona, il centrale biancoceleste Mario Gila è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole sulla gara: "Come sto? È stato difficile dopo due infortuni stare fuori dalla squadra. Non è stato semplice, sono contento per la squadra e per le sensazioni. Gol? Il mister si è preso la responsabilità e me le prendo anche io, abbiamo commesso un errore in difesa che non dovevamo commettere. Dobbiamo lavorare su questo aspetto, sulla concentrazione difensiva e di non subire gol”.

“Quando giochi con due terzini che vogliono andare avanti è vero che l’equilibrio ci manca un po’. Sappiamo che dobbiamo essere più concentrati, è un’idea del mister giocare così. Cercheremo di avere più equilibrio nelle prossime partite, andremo avanti e cercheremo di avere maggiore fiducia. È una stagione dove cercherò la stabilità, il fatto di rimanere nell’undici e di dimostrare che so stare bene durante la stagione. Essere concentrato soprattutto sulla partita e cercare di esserlo per ritrovare il livello dello scorso anno”.

“Sento che mi abituo facile a tutti i moduli di gioco, mi piace difendere in avanti. Devo ritrovare le sensazioni corrette per giocare 90’, sono sicuro che andrà meglio. Sono contento perché penso ai tre punti che abbiamo preso oggi. Gigot? È un giocatore molto bravo, serio e con tantissima maturità. Ha anche grinta, è molto aggressivo. Sono contento di averlo in squadra, deve ancora prendere il ritmo e abituarsi alla Serie A”.