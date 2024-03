Lazio, Gila non molla: "Ora testa al campionato" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Delusione Lazio: il sogno in Champions League si è infranto all'Allianz Arena contro un Bayern Monaco schiacciante. La squadra adesso dovrà farsi valere in campionato e in Coppa Italia per concludere al meglio la stagione. È quello che pensa Mario Gila, che dopo la sconfitta e l'eliminazione di ieri sera ha pubblicato un post su Instagram con il suo pensiero sul periodo dei biancocelesti. Queste le sue parole: "Il nostro sogno in Champions League è finito, orgoglioso di questa squadra. Ora testa in campionato, dobbiamo far vedere che siamo in grado di mostrare un ottimo livello nell’ultima fase". Di seguito la foto.