Lazio, Gila punta a convincere Sarri: ecco la sua occasione

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il primo anno di Mario Gila è stato di formazione. Si è trasferito dal Real Madrid Castilla, all'età di 22 anni, con l'obiettivo di crescere guidato dai complessi concetti 'sarriani'. Le pretese nei suoi confronti non potevano essere diverse. Rientra in un progetto a lungo termine che col tempo lo renderà più indispensabile di quanto è stato fino a oggi. Il primo anno in biancoceleste si è concluso con 765' giocati, di cui la stragrande maggioranza (678') tra Europa e Conference League, mentre i restanti in Serie A. Gila pensa di valere di più, non critica le scelte di Sarri, ma vuole cogliere la sua prossima occasione per mostrare al suo allenatore di essere pronto per diventare un giocatore importante nella rosa.

L'Europeo U-21 la sua grande possibilità

La sua chance potrebbe presentarsi a breve. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Gila è stato inserito dal c.t. Santi Denia tra i 27 preconvocati della Spagna U-21 per l'Europeo di categoria. A breve il commissario tecnico scioglierà le riserve stilando la lista definitiva, in cui Gila ha buone possibilità di rientrare. Rappresentando il proprio paese il difensore classe 2000 potrebbe mettersi in mostra agli occhi di Sarri, mostrargli a distanza i suoi miglioramenti, prima di metterli in pratica nel ritiro di Auronzo.