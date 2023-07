Lazio, Gila stacca la spina: le vacanze del centrale biancoceleste - FOTO

Dopo l'Europeo Under 21 perso beffardamente in finale contro l'Inghilterra, Mario Gila si gode un po' di riposo prima di tuffarsi nella nuova stagione, Il centrale spagnolo, infatti, è volato alle Maldive con la sua fidanzata per staccare la spina e rilassarsi. Il giocatore della Lazio, visto lo sforzo ulteriore nell'Europeo di categoria, non raggiungerà il resto della squadra nel ritiro di Auronzo di Cadore, ma si aggregherà solo più avanti al resto del gruppo. Sarri lo aspetta.