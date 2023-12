Lazio, Gilsanz sorprende: "Nella mia squadra c'è il nuovo Mihajlovic!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella seconda divisione spagnola, più precisamente nel Deportivo Fabril, milita un difensore centrale, Marotías, che in questi mesi ha dimostrato un'abilità incredibile nel calciare con il suo mancino i corner, fruttando non poche palle gol ai propri compagni. Un profilo particolare, a tratti insolito, ma che nella storia della Lazio trova un corrispondente, un giocatore divenuto simbolo e bandiera come Sinisa Mihajlovic. A individuare l'accostamento è stato lo stesso allenatore del Deport, Oscar Gilsanz, che in una recente intervista ha detto: "Ricordo Mihajlovic, anche lui difensore centrale mancino che da calciatore alla Lazio si incaricò delle palle inattive. Nel nostro caso, i colpi di Óscar sono molto buoni e cerchiamo di trarne vantaggio".