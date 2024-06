Lazio, Giordano: "Ambiente poco sereno. Domani ne sapremo di più"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"L’ambiente è poco sereno, Baroni è al pari di molti altri allenatori. Il tecnico può essere adatto vista la situazione, pur non avendo allenato in grandi squadre. Bisogna che al primo incontro tecnico e società siano chiari tra loro". È il commento di Bruno Giordano che, ai microfoni di Radiosei, ha fatto il punto sulla situazione in casa Lazio dopo le dimissioni di Tudor.

L'ex biancoceleste, soffermandosi su Baroni, ha poi aggiunto: "Non so se l’esperienza di Baroni possa avere un’evoluzione come quella di Inzaghi, sicuramente è un allenatore che conosce bene il calcio. Ci sono poche squadre migliori della Lazio in Italia, anche i calciatori devono rendersene conto. Non sappiamo cosa Tudor e la società si siano detti, evidentemente nessuna delle due parti ha mantenuto la parola. Domani quando il tecnico croato parlerà ne sapremo di più. Gli eventi dell’ultimo anno evidenziano confusione e approssimazione rispetto alle scelte della società. Le dimissioni di Sarri sono ancora difficili da capire, c’è un problema all’interno che non soddisfa gli allenatori“.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE