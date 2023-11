Lazio, Giordano avvisa: "Anche contro l'ultima in classifica..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Manca sempre meno al ritorno in campo della Lazio che sabato 25 novembre scenderà in campo all'Arechi contro la Salernitana. Sulle insidie della gara ha detto la sua l'ex biancoceleste Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei: "E’ inspiegabile il rendimento della Salernitana. Mi sembra la rosa più forte di questi ultimi tre anni, eppure è in una situazione di classifica difficile. La Lazio deve cercare di mettere subito le cose in chiaro, non devi dare a loro la possibilità di entrare in partita attraverso qualche sciocchezza o superficialità. La Lazio potrebbe soffrire il gioco aereo con i Granata. Mi aspetto marcature a uomo da parte loro, molto aggressivi. Sta a noi prendere il controllo della partita. Anche l’ultima in classifica, con la spinta del pubblico, può riservarti brutte sorprese. Paradossalmente preferirei andare a giocare a Sassuolo".

"Assenza Romagnoli? Vediamo Gila. Le poche volte in cui l’abbiamo visto non mi è dispiaciuto". Anche noi abbiamo le nostre assenze, anche se la rosa è molto più ampia e di qualità rispetto alla loro. Certo, la difesa è colpita duramente. In caso d’emergenza (ulteriore) potremmo pensare di vedere Ruggeri. Certo, non è la partita più indicata, ma risparmiare qualche minuto a Patric in vista del Celtic farebbe comodo. Marusic è il più indicato a fare il centrale fra i terzini, lo fece con Inzaghi, ma nella linea a 3. Servirà una gestione della partita molto attenta, visto che domani le alternative saranno pochissime. Basic li può fare 20 minuti con la Salernitana, ha le qualità per starci":

"Cattiva gestione di Gila? Diciamo che è mancata la Coppa Italia, ecco. Partite in cui poter fare un turnover molto abbondante, in cui dargli minuti. Hai dovuto giocare partite tiratissime, c’era poco margine per farlo giocare”.