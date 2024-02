Lazio, Giordano avvisa: "Fiorentina? Serve una grande prestazione"

Manca sempre meno al Franchi per la sfida tra Fiorentina e Lazio. Ai microfoni di Radiosei l'ex calciatore biancoceleste Bruno Giordano ha presentato la partita dal suo punto di vista. A detta sua, i biancocelesti questa sera si giocano tutto per accorciare le distanze sul quarto posto. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.

“La Fiorentina ha una squadra importante con giocatori importanti che possono determinare anche con una giocata. La Lazio è reduce da un momento in cui alterna cose buone ad altre meno anche all’interno della stessa gara. Quella di questa sera si presenta come una gara aperta a tutto, serve una grande prestazione ed una vittoria se c’è davvero la volontà di accorciare le distanze sul quarto posto. Ultimamente a Firenze le cose sono andate bene, anche se in termini di prestazione non sempre si è fatto bene. La cabala non conta, stasera si affrontano due squadre che sanno come gioca l’altra, come sempre saranno determinanti i duelli individuali".

"Se Casale scenderà in campo titolare solo perché è l’unica soluzione di ruolo mi preoccupa. Non sta vivendo un buon momento, spero abbia davvero recuperato dallo stato influenzale, altrimenti preferirei Marusic al centro della difesa. Immobile in crescita? Vedendo l’ultima partita con il Torino direi di no, ha sbagliato molti palloni, ma la sensazione è che dal punto di vista fisico stia meglio. Le sue qualità le esprime al meglio dalla metà campo in poi, deve pensare solo a quello per fare bene”.