Lazio, Giordano: "Bene Gila. Cancellieri e Romero? Ecco cosa penso..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La Lazio ha portato a termine il primo obiettivo del 2023. La squadra di Sarri si è qualificata per gli ottavi di Conference League imponendosi per 1-0 all'andata e facendo 0-0 al ritorno contro il Cluj. Proprio in merito al match questa l'analisi dell'ex biancoceleste Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei: "Ieri la cosa più positiva è la qualificazione e la certezza che se Immobile non si inventa la prodezza nella gara di andata magari le cose vanno diversamente. Tanto per rispondere a chi ha avuto il coraggio di criticarlo per 2-3 gare non fatte bene. Sono quelle partite che si incastrano male se tu non sei sempre sul pezzo. Nei 180′ si è vista la differenza tra Lazio e Cluj, anche se pensavo che il ritorno potesse essere più agevole".

"Gila ha fatto bene, nell’uno contro uno è dura da superare, ha prestanza fisica e reattività. E’ giovane, deve poter sbagliare. Ci si può lavorare, non è un adattato per essere chiari. Romero e Cancellieri ieri hanno aggiunto esperienza e minutaggio. Ci aspettavamo potessero fare meglio, la gara non l’ha permesso ma ora hanno più la percezione di avere la stima del tecnico. Le parole di Cancellieri sul suo utilizzo? Complimenti a lui, ha dimostrato grande umiltà e consapevolezza del fatto che deve ancora migliorare. Queste sono le parole che impattano bene sui senatori. Il suo problema sono le aspettative generate dal prezzo di acquisto. Avremmo dovuto considerarlo come un giovane emergente che viene dalla Primavera che va aspettato".