Lazio, Giordano: "Bologna temibile fuori casa, ma la squadra di Baroni..."

Bruno Giordano ha parlato ai microfoni di Radio Laziale. L'ex ataccante biancoceleste ha analizzato il momento della squadra di Baroni e la situazione post nazionali. Ecco le sue parole:

DELE BASHIRU - "Credo che Dele-Bashiru possa essere mediano in caso solo di emergenza e sia più naturalmente, come vediamo anche con la nazionale nigeriana, un giocatore abituato a giocare in trequarti, in caso di assenze in mediana può essere un' alternativa in caso di vari infortuni, è un giocatore portato a giocare faccia verso la porta avversaria, può essere adattabile ma anche Vecino può giocare in trequarti, dipende dal tipo di partita e le scelte che vuole fare il tecnico, l'importante è avere i giocatori che ti permettono di cambiare"

ROSA LUNGA - "La società ha lavorato bene,ha messo 2 giocatori per ruolo, è stata brava a costruirla nel modo e nei tempi giusti, l'allenatore ha potuto conoscere bene tutti grazie al fatto che sono arrivati in preparazione, gli altri anni le alternative erano meno, hanno scelto anche giocatori all'altezza come stanno dimostrando di valere"

SUL BOLOGNA - "Squadra temibile fuori casa, viene da una vittoria, se superiamo anche quest' ostacolo si possono sognare cose che non potevamo immaginarci mesi fa. Giocano bene sugli esterni, mi piace tanto Castro perchè ha fisicità nonostante la struttura, per la sua cattiveria mi sembra di vedere Lautaro. Una squadra che soprattutto fuori casa sta facendo bene al contrario delle difficoltà trovate in casa"

RENDIMENTO FUORI CASA - "In casa si ha meno spazi, in trasferta tante squadre raddoppiano e difendono più basse, loro sugli esterni giocano meglio in trasferta perchè hanno più spazi, forse sono portati a giocare in trasferta, anche Italiano alla Fiorentina col suo modo di concepire il calcio trovava meno difficoltà fuori casa"

SERDAR E BELHAYANE - "Mi piace tanto, ha fatto un gran gol settimana scorsa, mi sembra il migliore in quella fascia di giocatori, ha le caratteristiche che richiede la Lazio in questo momento. Belhayane è più giovane, è normale che attiri più attenzioni, Serdar mi piace molto, dipenderà da varie cose, anche da cosa offrirà il mercato e che decisioni vorrà prendere la società"

INFORTUNI E SOSTE - "Ne perde lo spettacolo perche un conto vedere il giocatore 40 o 65 volte, il giocatore non può mantenere la stessa forma per così tante partite, tutti questi infortuni sono dati anche dal fatto che ci si allena poco, potrebbero esserci soste più corte di 8/9 giorni, chiaramente più partite ci sonio più si guadagna e i giocatori ci rimettono, io quando andavo in nazionale si faceva una partita e si tornava, la domenica il campionato e venerdì nazionale, poi il mercoledì si tornava in campo"