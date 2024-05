Lazio, Giordano: "C'è poco da dire, a Milano bisogna vincere"

TUTTOmercatoWEB.com

Il campionato sta per volgere al termine e per la Lazio queste ultime due gare saranno decisive per capire in quale competizione europea gareggerà il prossimo anno. Questo weekend i biancocelesti affronteranno l'Inter campione d'Italia a San Siro, nella speranza di portare a casa quanti più punti possibili. Nel corso del suo intervento a Radiosei, Bruno Giordano ha detto la sua su ciò che la squadra di Tudor dovrà fare: "La Lazio deve andare a vincere a Milano, c’è poco da dire. Nel caso in cui questo accadesse ci sarebbero buone, ma non altissime possibilità di giocarsi il sesto posto fino alla fine (può valere la Champions se l’Atalanta vince l’Europa League e si piazza quinta in campionato). Ci sono degli incastri di calendario che coinvolgono le squadre che devono salvarsi che rendono tutto incerto”.

Poi, sulla Champions ha aggiunto: "Bologna ed Atalanta meritano assolutamente la Champions. La prima ha fatto cose straordinarie, ha approfittato dell’involuzione di Napoli e Lazio, come abbiamo fatto noi nella scorsa stagione. L’Atalanta è incredibile, merita un premio ulteriore per quanto fatto centrando i trofei che si giocheranno con Juventus e Leverkusen. Hanno una proprietà forte e competente, hanno programmazione ed idee, hanno dimostrato che anche in una piccola città si può fare grande calcio. Bologna ed Atalanta hanno soldi e sanno gestirli, hanno tutto per proseguire così, concorrenza ulteriore per la Lazio che deve mettersi al pari".

