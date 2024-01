Lazio, Giordano: "Castellanos attaccante da 15 gol. Su Kamada..."

La partita vinta contro il Frosinone ha permesso alla Lazio di chiudere con una gioia un anno particolare. Ma ha evidenziato anche la crescita di calciatori come Castellanos, Isaksen e in parte anche di Kamada, protagonista di una buona partita e che nei prossimi mesi, dopo l'esclusione dai convocati per la Coppa d'Asia, potrà lavorare con Sarri per migliorare. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano ha commentato così la vittoria contro i Ciociari e di alcuni singoli:

"Abbiamo reagito dopo il rigore del Frosinone con grande voglia di fare e con grande energia. Il gran gol di Castellanos ha ammazzato la partita e da quel punto in poi non c’è stato più match tra le due squadre. La Lazio ha anche dimostrato di saper gestire i minuti che passavano e forse qualche tempo fa questa partita non l’avremmo vinta. Passare Capodanno con una distanza maggiore dalla parte alta della classifica sarebbe stato terribile, meglio così. Certo, c’è da dire che per 50 minuti non abbiamo certo visto una grande Lazio e su quello bisogna migliorare e lavorare. Gli ultimi 20/25 minuti è la squadra che vorremmo sempre vedere: con meno geometria, ma con furore".

CASTELLANOS - "Castellanos a me piace tanto, ma a Roma siamo fatti così: fai una buona prestazione e passi per fenomeno, sbagli un ingresso in campo e diventi un brocco. Non era un brocco prima e non è un fenomeno adesso, dobbiamo avere equilibrio nei giudizi. Il Taty è uno che sa giocare a calcio e secondo me con qualche rigore tirato, è uno da 14 o 15 gol in stagione. Anche perché non è che in Italia ci siano così tanti fenomeni in attacco: tolti Osimhen e Lutaro non mi pare di vedere grandi campioni".

ALTRI SINGOLI - "Noi pretendiamo subito che Kamada faccia 7 o 8 gol nemmeno arrivato, che Castellanos diventi Immobile in tre mesi. Ho già detto che per un nuovo arrivato è fondamentale giocare con un po’ di continuità per poter dimostrare il valore. Andando alle prestazioni di Anderson, questo è. Si accende e si spegne, quest’anno sicuramente peggio, ma non so il perché e non posso nemmeno immaginarlo. Per me Kamada è un giocatore importante e va atteso perché si deve ambientare. Io ci credo, ha le qualità fisiche e tecniche".