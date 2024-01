Lazio, Giordano: "Che capacità di soffrire. Mourinho? Ha esagerato con..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Inevitabilmente la notizia del giorno e argomento di discussione principale è l'esonero di José Mourinho dalla Roma, con la guida dei giallorossi che è già ufficialmente passata in mano a Daniele De Rossi. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, anche l'ex attaccante della Lazio, Bruno Giordano, ha commentato la decisione della società romanista:

"L’esonero di Mourinho è una sorpresa anche per me. Anche perché non so se De Rossi possa essere una vera alternativa. Lo sarà sicuramente per i tifosi che gli vogliono bene. Probabilmente Mourinho ha esagerato un po’ troppo con le pressioni alla squadra e a se stesso e ne è rimasto schiacciato. Anche quella mole di espulsioni rimediati non sono di certo un bel segnale. Anche all’Inter aveva problemi in panchina di questo genere, ma non al livello che ho visto alla Roma. Praticamente un’espulsione ogni tre partite".

"Il Mourinho dello scorso anno e di quest’anno è identico. La differenza la fanno i risultati nei derby e la posizione in classifica. Arrivati a un certo punto, con un comportamento come quello visto, se non arrivano risultati ti esponi all’esonero ed è normale che sia così. Se fosse stata la Lazio a perdere i derby, anche i laziali si sarebbero posti in maniera diversa nei confronti dell’allenatore. Visto il calendario favorevole della Roma, evidentemente volevano cambiare allenatore ora per poter avere incontri più abbordabili per il cambio allenatore. Per quanto riguarda la Lazio, la cosa più positiva e più importante che vedo è la determinazione e la capacità di soffrire".