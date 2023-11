Lazio, Giordano: "Che significa 'timore di perdere'? In una partita come il derby..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il derby termina a reti bianche. Lazio e Roma non si fanno male e, vuoi per timore della sconfitta, vuoi per la stanchezza derivante dagli impegni europei, entrambe le squadre nel secondo tempo hanno lasciato scivolare la partita su uno uno scialbo 0-0. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano ha analizzato così la partita di ieri sera:

"Non capisco quando si dice che le squadre hanno avuto paura di perdere, perché non capisco cosa sia la paura di perdere. Se vedo l’avversario che si mette dietro, mi dovrebbe venire più voglia di attaccare, segnare e vincere il derby. Penso che sia una convinzione più dei tifosi che dei calciatori. Ieri solo un episodio poteva cambiare la gara. Lazio e Roma sono due squadre in questo momento ferite, anche perché non immaginavano di trovarsi così in classifica. Sono squadre che fanno fatica a fare gioco ed è evidente. La Lazio ha avuto qualche problema all’inizio soprattutto sulla fascia sinistra, dove Spinazzola ha fatto un po’ quello che ha voluto. Poi gli hanno preso le misure, Marusic è entrato in partita e le cose sono andate meglio. Fortunatamente il gol della Roma è stato annullato per fuorigioco".

FASE DIFENSIVA - "La proposta della Lazio quest’anno è più o meno uguale a quella dello scorso anno. Purtroppo è lo stato di forma dei giocatori che impedisce di raggiungere una buona continuità. Se Zaccagni, Immobile, Anderson non rendono, è ovvio che incontri problemi. Purtroppo la fase difensiva della Lazio fino a oggi non è stata un granché. Lo scorso anno potevi fare anche un solo gol e non ti segnavano mai. Quest’anno per vincere ne devi fare almeno due, altrimenti è dura".