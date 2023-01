Lazio, Giordano: "Critiche di Sarri ai giocatori? Fossi Immobile non le accetterei"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Empoli alle spalle, la Lazio deve rialzare la testa e deve farlo nella gara di domenica contro il Sassuolo in programma al Mapei Stadium alle 12.30. Sul match e anche sulla questione della personalità dei calciatori ha detto la sua Bruno Giordano. Queste le sue parole ai microfoni di Radiosei: "La Lazio deve sfruttare il momento delicato del Sassuolo. La differenza possono farla anche i tanti laziali presenti al Mapei. Bisogna fare i 3 punti, stare sempre sul pezzo e rimanere concentrati su ogni episodio. Loro, se li trovi in salute, possono metterti in difficoltà. I biancocelesti devono entrare subito in campo per far capire all’avversario che non c’è storia, sarebbe pericoloso fargli prendere fiducia. Giocando da Lazio, si vince".

"Se fossi un giocatore della Lazio, piuttosto, reagirei in modo diverso alle critiche sulla mentalità mosse da Sarri. Ricordo che c’è Immobile che ha vinto un Europeo, non accetterei volentieri il sentirmi dire che nessuno ha vinto nulla tranne Pedro. Serve personalità anche in questo. Magari Sarri lo fa proprio per cercare una reazione, ma resta il fatto che vengono messi alla berlina pubblicamente".