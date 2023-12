Lazio, Giordano: "Devono dare tutto. Kamada-Luis Alberto? Vi dico la mia"

Tra un'ora esatta inizierà Empoli-Lazio e, ai microfoni di Radiosei, è intervenuto Bruno Giordano che ha espresso le sue sensazioni sulla sfida, le aspettative sull'approccio dei biancocelesti alla gara e alcune possibili scelte di formazione. Le parole: "Ballottaggio Luis Alberto-Kamada? Il giapponese con l’Inter l’ho visto al pari degli altri. Ha fatto la sua onesta gara, senza grandi picchi positivi o negativi. A Kamada, per il momento, è mancata solo la continuità per potersi imporre. A volte si pretende che i giocatori possano decidere le gare anche entrando a pochi minuti dalla fine. Lui ha solo bisogno di giocare, era partito bene con quel gol a Napoli, poi ha giochicchiato entrando ed uscendo. Serve del tempo per dare un giudizio ed equilibrio per poter tirare le somme. Credo dipenda dalle condizioni di Luis Alberto, se sta bene credo debba riprendersi la maglia da titolare, viceversa può tornare utile anche negli ultimi 20′ quando si abbasseranno i ritmi".

"Tutti stasera contro l’Empoli devono dare il proprio massimo, conta solo questo. Il centrocampo di Andreazzoli non mi sembra male, ma stiamo parlando di un livello inferiore ai nostri giocatori. Sono bravi per il tipo di campionato che devono fare. Cambiaghi, Fazzini e Luperto sono i calciatori che andrei a prendere dal club toscano".

Infine, un commento anche sulla Primavera di Sanderra: "È tosta, si esalta anche nella sofferenza, è squadra complicata da affrontare e superare”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE