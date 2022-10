Lazio, Giordano duro: "L'infortunio di Immobile fa venir fuori le magagne..."

TUTTOmercatoWEB.com

Non sarà facile per la Lazio fare a meno di Ciro Immobile. L'attaccante biancoceleste nella giornata di ieri è stato costretto a uscire dal campo causa infortunio e il rischio è che stia fuori per un lungo periodo. Sul tema è intervenuto Bruno Giordano che ai microfoni di Radiosei ha così affermato: "Brutto colpo l’infortunio di Immobile. Con o senza di lui cambia il campionato della Lazio. Peccato, perché la chiusura di questo ciclo di gare era vicino, ma non si poteva pensare che non ci fosse mai un infortunio per Immobile in una stagione così complessa. Ora viene fuori la magagna che già era nota in estate quando non è stato presa un’alternativa. Il danno è psicologico, tecnico e tattico. Meccanismi ed automatismi dipendono dalla sua presenza. Mancherà un punto di riferimento, abbiamo tutte ali molto brave ma con caratteristiche specifiche. Pedro secondo me è quello con qualità e peculiarità più adatte, ma non è facile. Per la tipologia del gioco di Sarri serve una punta che sa venire incontro, cucire il gioco per poi riversarsi in area".