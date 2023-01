Lazio, Giordano: "Ecco le conseguenze del calcio moderno. E Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La Lazio non ha iniziato nel migliore dei modi il 2023, alla sconfitta subita a Lecce ha fatto seguito il pareggio con l'Empoli. I biancocelesti si sono lasciati beffare dai toscani nei minuti finali del match portando a casa un solo punto e complicandosi la vita per la corsa Champions. Ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano ha espresso il suo pensiero sulla prestazione della squadra di Sarri: "Subire due reti nei dieci minuti finali? Il calcio moderno ti porta a questo, ad avere calciatori di poca personalità che non dominano le partite, ma si fanno dominare dagli eventi. Noi vogliamo il bel gioco ed i grandi risultati, ma questo binomio spetta solo alle grandi squadre. Non si possono avere entrambe le cose, a meno che non hai grandi giocatori. Questo riguarda la Lazio, ma non solo. Vedi Milan ed Inter. Sono calciatori che fin da piccoli sono disciplinati tatticamente e questo è il risultato. Da piccolo, oggi, ti insegnano questo. Nei settori giovanili mai nessuno insegna a buttare la palla fuori o cose simili. Se tu pensi in questo modo, prima o poi l’errore arriva. I principi di gioco di Sarri, e non solo, portano anche a queste situazioni“.

