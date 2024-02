Lazio, Giordano: "Felipe Anderson caso delicato. Kent? Spero solo..."

TUTTOmercatoWEB.com

"Se Kent è stato preso è perché la dirigenza reputa possa servire. L’ultima da titolare risale a fine ottobre, quindi non so fisicamente come sta ma se hanno deciso così sarà per il bene della Lazio". È il pensiero di Bruno Giordano, intervenuto a Radiosei per commentare il profilo dell'esterno che il club ha individuato come il rinforzo adatto alla causa. L'ex biancoceleste ha poi proseguito la sua analisi: "Ciò che possiamo fare noi tifosi è guardare senza dare un giudizio affrettato, sperando possa dare una mano d’aiuto. Ci aspettiamo sempre nomi importanti che possano arricchire la rosa. La Roma ha fatto due acquisti di buona qualità, tecnicamente è migliorata molto anche cedendo qualcosa; la Fiorentina ha messo dentro un attaccante come Belotti. Nel Napoli è più una questione di cementare il gruppo che acquistare, ha le caratteristiche per centrare il quarto posto: se torna quello dell’anno scorso il discorso quarto posto è chiuso, ma continuando a balbettare permette a tutte le altre di sperare".

"Felipe Anderson sa che se firma con un’altra squadra deve fare prestazioni importanti alla Lazio, per presentarsi bene. Credo che lui abbia ponderato il tutto, visto pro e contro della situazione. Sta all’allenatore capire se il giocatore è idoneo per proseguire a giocare o se farlo accomodare in panchina, se lo manda in campo è perché lo vede sereno. Va valutato attraverso il lavoro in settimana, ovviamente il caso di Felipe Anderson nella Lazio è il più delicato".

