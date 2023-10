Lazio, Giordano: "Fiorentina? Ecco dove soffre Italiano. E in attacco metterei..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La sconfitta contro il Feyenoord va messa alle spalle. La Lazio ora deve tirare sù la testa, imparare dai propri errori e ripartire dalla sfida di lunedì contro la Fiorentina. La partita dell'Olimpico porterà con sè numerose insidie. Nonostante il ko contro l'Empoli, la squadra di Italiano resta una di quelle che stanno maggiormente stupendo in queste prime uscite della stagione 23/24. Il bel calcio rapido e tecnico che offrono, dovrà essere arginato dagli uomini di Sarri rispondendo in egual maniera. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex bomber Bruno Giordano ha analizzato la partita in quest'ottica:

"Il livello di difficoltà nell’affrontare la Viola è alto. Sono partiti bene, al netto di quella battuta d’arresto con l’Empoli. La gara di ieri ha ridato slancio alla Fiorentina. Squadra di grande qualità e rosa ampia, costruita con criterio e grandi investimenti. Noi dobbiamo riprenderci e metterci alle spalle Rotterdam. Ciò che avverrà sugli altri campi ora non ci interessa, la Lazio deve dare tutto per non avere rimpianti al fischio finale. Loro ti vengono ad aggredite alto, Italiano ha rispolverato Duncan anche per questo, visto che è portato all’aggressione. Gli esterni sono fra i più forti della Serie A. Italiano per me è un buon allenatore, ma non riesce a dare continuità alla punta centrale e difensivamente concede molto".

IMMOBILE - "Per come difende la Viola, i movimenti di Immobile possono essere molto fastidiosi. A volte, sapere di aver un tempo limitato prima della sostituzione può mettere ansia da prestazione. Non vedo che Immobile corre male, lo vedo poco propositivo nel ricevere il pallone. Per me è una questione molto più mentale che fisica. Anche lo stesso Ciro deve capire che non è più lo stesso dei 36 gol, anche fisiologicamente. Piano piano devi convivere con quello che c’è intorno a te. La questione è mentale e deve superarla lui, mi sembra sfiduciato quando gioca e non lo vedi pimpante".