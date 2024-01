Lazio, Giordano: "Ho sempre amato Riva, mentre Chinaglia per me è tutto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

È un giorno speciale per il calcio italiano, tra il compleanno di Giorgio Chinaglia e i funerali di Gigi Riva. Ai microfoni di Radiosei, l'ex attaccante della Lazio Bruno Giordano si è espressi su questi due grandissimi campioni del passato, che lui ha vissuto da vicino da calciatore. Questo il suo pensiero su entrambi, sicuramente non banale e molto toccante: “Gigi Riva l’ho vissuto ma non posso essere testimone della sua vita. Ho detto che quello che ho sempre ammirato il lui è il suo coraggio, anche calcisticamente parlando. Sarà sempre amato, fa parte degli immortali della storia del calcio. Grande amico di Chinaglia e Re Cecconi, fra l’altro. Un campione a tutto tondo”.

“Chinaglia per me è stato tutto. Ha rappresentato per la Lazio qualcosa di unico, un riscatto della sua tifoseria. Ha portato tutti a mettere la testa fuori dal guscio, le cose che ha fatto lui sono semplicemente indelebili. Non certo silenzioso come Riva, ma era un leader trainante, incredibile. Le prime volte aggregato in prima squadra, non vedevo l’ora di portargli la borsa negli spogliatoi. Giorgio me lo sono gustato fin da quando facevo il raccattapalle. L’ultimo suo gol viene su assist mio. Giorgio è tutto. Mi è solo dispiaciuto che da presidente, con un pizzico di equilibrio in più, avrebbe potuto fare grandi cose. La gente che gli stava vicino non lo ha aiutato a dovere”.