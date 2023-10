Lazio, Giordano: "Ieri un pizzico di fortuna. Immobile ha bisogno di tranquillità..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La Lazio è uscita vincente dall'Olimpico contro la Fiorentina grazie al gol allo scadere di Ciro Immobile. L'ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano ha analizzato la sfida in collegamento a Radiosei. Ecco il suo pensiero: “Ieri una partita abbastanza equilibrata, ma alla fine paga chi commette l’errore ed è giusto che la Lazio ne abbia approfittato. A volte serve anche un pizzico di fortuna per portare a casa i tre punti. In classifica stiamo rientrando e ormai il quarto posto è alla portata. La Fiorentina mi è piaciuta. Gioco solido e che conosciamo a memoria. Non ho capito l’uscita di Beltran e Bonaventura, ma sono affari di Italiano. Nel primo tempo hanno fatto qualcosa di più loro, nel secondo di più la Lazio con due parate importanti di Terracciano. Poi il netto fallo di mano e il rigore di Immobile hanno deciso il match".

Su Immobile e Castellanos: "Immobile ha bisogno di tranquillità e spero che questo rigore così pesante, possa dargli slancio per aiutare la squadra. Il match di ieri è stata una conferma per Castellanos: lavora molto per la squadra, è molto bravo a prendere il tempo all’avversario. E’ instancabile. Ha qualche difficoltà ad andare a concludere, ma è un calciatore molto solido. La Lazio è questa e le partite contro il Sassuolo o contro l’Atalanta non saranno la regola. E’ più probabile che vedremo partite come quelle di ieri e sarà importante mettere a frutto i momenti di bel gioco che – salvo rare eccezioni – offriamo in ogni partita”.