Lazio, Giordano: "Il Cagliari è migliorato, curioso dell’approccio dei biancocelesti"

Fonte: Radiosei

TUTTOmercatoWEB.com

Bruno Giordano spera che la Lazio non subisca, domani a Cagliari, il contraccolpo psicologico dopo la sconfitta rimediata nel finale contro il Napoli. I biancocelesti giocheranno in trasferta in Sardegna e per l'ex attaccante, intervenuto a Radiosei, non sarà una partita facile: "Mi aspetto un Cagliari migliorato sotto l’aspetto mentale, i risultati in tal senso danno una grossa mano. La Lazio non deve concedere spazi, loro avranno le loro occasioni. Partita equilibrata, meno occasioni rispetto al match contro il Napoli e grande aggressione in mezzo al campo. Se dovesse giocare Keita aspettiamoci tante palle in verticale. Sono curioso di veder l’approccio della Lazio, spero che non ci sia il contraccolpo psicologico visto che i biancocelesti hanno raccolto poco giocando bene. Bisogna tornare a Roma con i tre punti, questo è certo. Occhio, perché dietro si stanno avvicinando. Verona e Fiorentina sono vicine, anche per questo bisogna portare a casa la vittoria”.

JOAO PEDRO - "Sarebbe un gran colpo di mercato: prima punta, esterno, è uno che sa giocare a calcio. I numeri dicono che segna sempre, ha fatto tanto per il Cagliari e fornisce sempre prestazioni importanti. Ha messo in difficoltà difensori bravissimi come Koulibaly”.