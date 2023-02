Lazio, Giordano: "Immobile che capolavoro! Ma guai a..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio contro il Cluj è tornata alla vittoria dopo quattro partite (l'ultima risale a Lazio-Milan), ottenendo il primo trionfo nel mese di febbraio e, arrivata in inferiorità numerica, restituisce alla squadra delle certezze che in questo periodo erano venute meno. A fare il punto sulla partita di ieri, ma soprattutto sul ritorno, avvisando la squadra di Sarri a non sottovalutare l'impegno, è stato l'ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei:

"Non hai subito neanche un tiro importa e Immobile ha fatto un gol capolavoro. Anche in 10 la Lazio ha rischiato pochissimo, Milinkovic lo vorrei più determinato e cattivo sotto porta. 1-0 è un buon risultato, ma non terrei conto delle dichiarazioni disfattiste di Petrescu, perché la Lazio non deve andare in Romania pensando di aver già vinto. E’ una vittoria che non ci deve far abbassare la guardia. Al ritorno la difesa sarà ridotta all’osso e loro ci proveranno con tutte le forze. Se la Lazio dovesse fare la partita di ieri non troverebbe problemi al ritorno, ma gara che non va sottovalutata. Si può fare turnover, ma mai più di 4-5 elementi. Le scelte di ieri erano corrette a mio avviso, la squadra non è stata stravolta. Sarri ha ragione a dire che la Lazio ha 11 titolari, 4 riserve e altri giocatori che devono crescere. La fotografia è corretta”.