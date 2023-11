Lazio, Giordano: "In attacco è sterile. Immobile non convocato? Anche noi dicevamo..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il derby è ormai alle spalle. La Lazio ora si può concedere qualche giorno di riposo, fare chiarezza sugli infortuni e poi tornare a Formello per mettersi al lavoro in vista della Salernitana. La sosta per le Nazionali diventa in questo modo un vantaggio, sono tante le energie spese in queste settimane, pochi i giocatori convocati dalle rispettive selezioni e quindi molti che potranno farsi trovare pronti al rientro. Tra questi c'è anche Immobile, lasciato a casa da Spalletti che si è limitato a convocare Ivan Provedel e Manuel Lazzari. Quest'ultimo è uno dei temi trattati da Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei, dopo aver approfondito le condizioni della squadra e detto la sua sulla gara di Salerno:

SALERNITANA-LAZIO -"Pensando alla prossima gara, per chi deve salvarsi è un momento particolare. Anche loro ci proveranno fino in fondo. Sono una buona squadra dal centrocampo in su, ci sono giocatori come Dia e Candreva hanno qualità importanti. Hanno problemi dietro, ma malgrado l’ultimo posto in classifica credono alla salvezza. La Lazio deve mantenere le sue certezze difensive ritrovate, migliorando però in attacco e la fase offensiva in generale. Non puoi lasciare tutto il peso del gol ad Immobile o agli esterni offensivi. Servono soluzioni, maggiori inserimenti, anche da parte dei terzini. Va velocizzato il gioco, bisogna tentare qualcosa in più dal punto di vista individuale, nei dribbling. In avanti la Lazio è sterile, 13 gol dopo 12 giornate sono pochi per qualsiasi squadra, figuriamoci per la Lazio".

IMMOBILE - "Immobile non convocato in Nazionale? Se Spalletti ha fatto questa scelta è perché ci crede, non mi sento di criticarlo adesso. Avrebbe potuto sceglierlo visto che si gioca all’Olimpico per avere più sostegno. Ma anche noi fino a pochi giorni fa abbiamo detto che Ciro non fosse al massimo della condizione. Le prossime due gare saranno determinanti per evitare un altro flop, ora dobbiamo pensare alla nazionale. Spalletti non è un ruffiano, in questo momento non lo vede sereno e ha fatto altre scelte".