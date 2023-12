Lazio, Giordano: "Inter? Mi aspetto una grande partita, ma non rinuncerei a..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il futuro di Felipe Anderson e la partita tra contro l'Inter sono i due temi centrali di questi ultimi giorni della settimana e gli stessi trattati Bruno Giordano intervenendo ai microfoni di Radiosei. L'ex bomber biancoceleste ha prima espresso le proprie aspettative in vista della sfida di domenica e poi commentando la situazione inerente l'esterno della Lazio:

INTER - "La Lazio ha nelle corde grandi partite con le big. Ci sarà un grande pubblico, la squadra credo vorrà dimostrare qualcosa, anche per orgoglio. Mi aspetto una grande partita sotto l’aspetto motivazionale, magari non tecnicamente, ma a livello di spirito. Servirà grande solidità difensiva e capire i momenti della gara, quando soffrire e quando cercare il colpo. Mi aspetto tanti cambi di gioco da parte dell’Inter, come già visto negli anni passati. Dumfries fuori è una bella perdita per l’Inter, che resta una squadra molto forte che sa giocare in tanti modi. Hanno qualità e struttura. Vecino? Lo vedrei meglio da mezzala con l’Inter. Non rinuncerei ad un play come Cataldi o Rovella"

FELIPE ANDERSON - "Quattro milioni a Felipe? No. Passati i 30 anni non farei mai contratti lunghi, figuriamoci a quelle cifre. Stesso discorso avrei fatto per Luis Alberto. È un discorso di strategia, non guardo per forza il valore di un calciatore. Le grandi squadre ragionano così, anche con campioni più affermati. Felipe ha grandi qualità e qualche passaggio a vuoto".