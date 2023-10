Lazio, Giordano: "Mi aspettavo un inizio migliore. Immobile e Castellanos..."

TUTTOmercatoWEB.com

Castellanos è la sorpresa più positiva dell'ultima giornata. Un gol e un assist contro l'Atalanta per fare subito breccia nell'ambiente biancoceleste e riportare la Lazio alla vittoria. In attesa del rientro di Immobile, alle prese con dei fastidi muscolari, il 'Taty' si è dimostrato una riserva in grado di raccogliere la pesane eredità del capitano biancoceleste. Una nota positiva, in un avvio di stagione complicato (nonostante gli ultimi risultati), commentate ai microfoni di Radiosei dall'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano.

Immobile e Castellanos

"Immobile e Castellanos interpretano il ruolo di punta centrale in maniera diversa, ognuno con le sue caratteristiche. Il primo è fatto proprio per dare profondità alla manovra e diventa un cecchino infallibile quando c’è da battere a rete; l’altro ancora lo dobbiamo conoscere bene, forse fa giocare meglio la squadra. Uno è già fatto come calciatore, l’altro ha ancora margini di crescita, ma anche il Taty è un giocatore che ci può stare in questa rosa. Come tipologie di calciatore Castellanos è paragonabile a Lautaro Martinez. E’ un giocatore che sa venire incontro, giocare la palla, far salire la squadra, poi andando avanti nel tempo avendo più responsabilità anche in zona gol lo vedremo meglio. Quando c’è un esordiente tutti quanti siamo benevoli, poi si pretende sempre di più".

Il bilancio di inizio stagione

"Come primo bilancio di stagione, va detto che mi aspettavo un po’ di più dopo l’arrivo di buoni giocatori ed il secondo posto della scorsa stagione. Forse è stato influenzato dalle prime due gare perse che hanno messo della tensione sulla squadra. Il giudizio non può essere positivo, ma c’è ancora tempo per recuperare. In campionato credo che la Lazio ha quello che merita, ma è poco. In Champions la classifica è molto buona, ma va detto he c’è stata anche quel pizzico di fortuna che ti ha aiutato. La gara con l’Atalanta fa ben sperare, ci sono dei nuovi giocatori che fanno pensare che una svolta positiva ci possa stare da un momento all’altro. Ora Sarri ha tante alternative, lo stesso Kamada ha giocato molto. Tutti si ritaglieranno uno spazio importante, anche se i titolari sono forti. Ho notato in loro non solo buona qualità, ma anche l’atteggiamento giusto, l’applicazione opportuna per inserirsi il prima possibile nei meccanismi".