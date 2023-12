Lazio, Giordano: "Mi aspetto di più. Cataldi mezzala, e a Castellanos dico..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Manca sempre meno al ritorno in campo della Lazio. Venerdì sera arriverà il Frosinone all'Olimpico per sfidare la formazione di Sarri. In occasione del match, l'ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radiosei per fare il punto della situazione sulla squadra. In particolare, ha parlato di diversi singoli, tra cui Castellanos, Kamada, Vecino, Felipe Anderson e Cataldi. Ecco le sue parole: “Non bisogna fare troppo gli esteti e gli intenditori. A volte conta solo il risultato, la Lazio ha vinto a Empoli senza rubare nulla. Stiamo andando spesso oltre l’aspetto tecnico, smettiamola di fare troppo gli intenditori e più i tifosi. L’allenatore può sbagliare, ma i responsabili del calo sono i giocatori e non dobbiamo dimenticarlo. A volte gli equilibri sono sottili, il momento è questo e le aspettative non devono inquinare la felicità per un risultato positivo come quello di Empoli. Da un momento negativo non ne esci schioccando le dita".

LA PROSSIMA PARTITA - "Contro il Frosinone mi aspetto qualche fiammata in più rispetto al Castellani. E in quelle fiammate dobbiamo costruire la vittoria. Loro sanno giocare bene negli spazi, sono tecnici e giovani. Sono carichi, lo sentono come un derby. Non ci aspettiamo di dominare in lungo e in largo, ma quando ci sarà l’occasione di fare male la Lazio deve affondare”.

ATTACCO LAZIO - “Pochi gol della Lazio? Non penso che Sarri dica ai suoi di non segnare. La condizione dei giocatori fa tutta la differenza del mondo. Castellanos ha bisogno del gol, credo che il suo sia un problema più di testa che tecnico. Sta avvertendo il peso del ruolo. sa giocare a calcio e impegna le difese. Quando si sbloccherà, entrerà in fiducia. Guardate Jovic in questa stagione. Al Taty è mancata continuità dopo il primo gol e quando entra, si fa trovare sempre nel posto giusto. Deve essere meno altruista, anche a costo di passare per egoista. Vista l’assenza di Immobile penso che Felipe possa essere utile in quella posizione a gara in corso".

CENTROCAMPO - "Luis Alberto e Kamada out? Sul mercato cercherei un giocatore da inserire anche nella prossima stagione, stile Pellegrini lo scorso gennaio. Un investimento. Vecino è un’alternativa, lo stesso Cataldi potrebbe fare la mezzala. Sono queste le soluzioni da poter adottare”.