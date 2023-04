Lazio, Giordano: "Momento migliore da quando Sarri siede in panchina". E sullo Spezia...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Mancano solo poche ore al fischio d'inizio del match tra Spezia e Lazio in programma alle 20.45 al Picco. Una sfida importante per la squadra di Sarri che Bruno Giordano ha così commentato ai microfoni di Radiosei: “Lo Spezia non è nel suo momento migliore, ma sembra una squadra cresciuta, il reparto offensivo è il migliore. Ha i gol di Nzola, la velocità di Shomurodov e la qualità di Verde e di altri. Uno sguardo particolare lo darei a questo, negli altri due settori non sono il massimo. Serve equilibrio, pazienza, anche se sarebbe fondamentale sbloccarla il prima possibile per poi avere degli spazi per colpire. Anche in questa gara, sarà importante vincere i duelli individuali a tutto campo. C’è una differenza tecnica evidente tra le due squadre, se la Lazio si confermasse pronta e dominante dal punto di vista dell’intensità e delle sfide singole non ci sarebbero problemi".

"Ora la Lazio deve avere la bravura che non hanno avuto le altre quando erano avanti in classifica. I punti premiano la squadra di Sarri che non deve cadere nella trappola di non capitalizzare questo momento. C’è il vantaggio di poter recuperare tra una gara e l’altra, è un fattore che deve essere sfruttato e mantenuto. Dipende dalla Lazio, per fortuna non dipende più dagli altri. Credo che la Lazio sia nel momento migliore sia dal punto di vista psicologico e fisico. Per alcune squadre neanche due sconfitte della Lazio potrebbero bastare; viceversa se fossero gli altri a fallire potresti prendere il largo. Questo è il momento migliore da quando Sarri è in panchina, con una squadra che è convinta di poter raggiunger e l’obiettivo. Il secondo posto sarebbe molto bello, di prestigio, ma chiaramente mi accontenterei anche del terzo posto".