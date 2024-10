Lazio, Giordano: "No a Hysaj al posto di Lazzari. Mi aspetto più gol da..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nella giornata odierna Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale. L'ex bomber biancoceleste, presente assieme a Stefano Di Chiara, anch'egli ex calciatore della Lazio, si è espresso sull'infortunio di Lazzari, sui miglioramenti da calcio piazzato e ha speso anche belle parole per il suo amico di lunga data Di Chiara. Le sue parole: "Stefano è uno che dice quello che pensa, è un fratello, non fa mai 0-0 ed è importante al giorno d’oggi. Hysaj per sostituire Lazzari? La lista è una buffonata. Se io pago 25 giocatori devo poter utilizzare tutti. Se c’è la possibilità meglio averne uno in più che uno in meno, ma non credo verrà fatto il cambio se bisogna privarsi di Lazzari fino a gennaio. Anche perché un giocatore che è fuori rosa non può avere condizione, ci vogliono almeno 20 giorni di preparazione, l’abbiamo visto con Gigot che ancora deve trovarla. Chi può stupire per numero di gol? Qualche gol in più di Gila e Romagnoli da calcio piazzato me lo aspetto, Vecino qualche gol lo farà, ma anche Rovella e Guendouzi hanno le qualità per farne di più. Migliorati sui calci d’angolo? Si, anche le punizioni laterali. Il gol di Firenze nasce così. C’è da migliorare su tutto ma siamo all’inizio e abbiamo tante armi".