Lazio, Giordano predica calma: "Non abbiamo svoltato, siamo ancora indietro"

Dopo il derby, ecco il Lecce. La Lazio torna all'Olimpico per affrontare la formazione di Roberto D'Aversa, che all'andata al Via del Mare ha vinto in rimonta per 2-1. Ora, però, è tutto un altro momento della stagione e i biancocelesti vanno a caccia della quarta vittoria di fila in campionato. A questo proposito, Bruno Giordano ha parlato ai microfoni di Radiosei per presentare la sfida e per parlare del momento della formazione di Sarri. Queste le sue parole: “Lazio-Lecce? Partita difficile. Il derby leva tante energie e loro fra le squadre medie è quella con la fisionomia più chiara. Hanno giocatori che danno molto fastidio, anche se hanno delle assenze dovute alla Coppa d’Africa. In difesa sono solidi e hanno terzini che crossano bene. Sono tenaci, ci creeranno problemi. Dipende molto da noi, ovviamente. Felipe falso nove? In generale, la Lazio ha rotazioni più profonde. L’allenatore può gestire le forze e giocare sulle caratteristiche dell’avversario perché ha una rosa più lunga e completa. E Sarri sta gestendo molto bene le sue pedine. Kamada? E’ una risorsa importante, Sarri può scegliere e modellare il suo centrocampo. Il campionato dice ancora che stiamo indietro rispetto allo scorso anno, ma la strada imboccata è quella giusta. Non bisogna pensare di aver già svoltato”.

COPPA ITALIA - “La Juventus in semifinale rende la doppia sfida veramente affascinante. Allegri ha grandi meriti, sta facendo girare alla grande i suoi. Loto da sempre devono stare ai massimi livelli, hanno avuto veramente pochi passaggi a vuoto in questi anni. Hanno una buona squadra, non una grandissima squadra. La differenza la sta facendo la fame e il carattere dei giocatori, anche senza elementi di spicco a livello tecnico. La loro rosa per me è tecnicamente inferiore a Napoli e Milan, eppure sono lì, con merito”.