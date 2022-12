Lazio, Giordano: "Quando affrontavamo il Napoli Maradona mi diceva..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Nel corso della trasmissione "Il Circolo dei Mondiali", in onda su Rai 1, l'ex attaccante della Lazio Bruno Giordano ha ricordato un aneddoto del suo passato che lo vede protagonista con Diego Maradona: "Ero alla Lazio e in campo mi diceva di andare al Napoli. Non aspettava fine partita, mentre giocavamo provava, diceva: 'L’anno prossimo devi venire a Napoli, devi giocare con me'. Provava a convincermi così. Ci ha trasmesso questa sua allegria a Napoli, è stato un piacere giocare vicino al numero uno del calcio".