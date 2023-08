Lazio, Giordano: "Questo aspetto mi fa ben sperare". E sui nuovi acquisti...

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio è partita col piede sbagliato in questo inizio di campionato, le prestazioni e i risultati ottenuti in queste prime giornate fanno discutere e sollevano dubbi. In merito, ai microfoni di Radiosei, si è espresso Bruno Giordano. Queste le considerazioni dell'ex biancoceleste: "La prima giochi fuori casa, la partita l’hai portata fino alla fine col risultato positivo anche se la prestazione non è stata un granché e ti ritrovi sotto 2 a 1. La successiva la giochi in casa, con una grande cornice di pubblico. Una serata che riguardava anche D’Amico, ci aspettavamo una prestazione migliore. Spero che le parole dette da giocatori e allenatore siano un modo per tranquillizzare l’ambiente anche perché se effettivamente pensano che sia andata bene sono stati sfortunati, allora non hanno capito niente. Quando sento Luis Alberto dire quelle cose, allora no. Devi essere bravo a scardinare le partite che ti si mettono di traverso. A parte le tre grandi, le altre anche si sono fatte riprendere. Ci stanno queste cose all’inizio, ma all’interno dello spogliatoio si deve andare per la strada giusta. Credo che la Lazio sia abbastanza allineata"

"C’era compattezza e unione d’intenti lo scorso anno, speriamo che queste partite siano un caso isolato. Non è un problema di amalgama o di conoscenza tra squadra e allenatore, c’è bisogno di aspettare i nuovi arrivati. Quello che mi fa ben sperare è che c’è più competizione rispetto allo scorso anno. Questo va a pesare. È attrezzata. È vero che siamo arrivati secondi lo scorso anno, ma dobbiamo guardare il punteggio. Sanno che devono ripetersi e migliorarsi per restare tra le prime quattro. Il business vuole la sua parte, entrare tra le prime quattro di consente anche di fare un certo mercato".

"Ho visto giocatori frastornati, con problemi di ordine contrattuale come Anderson, altri che non sono in buone condizioni come Casale e Romagnoli. Kamada è l’ultimo ad avere colpe, non può essere l’ago della bilancia. Sono loro a doverlo trascinare per favorirne l’inserimento, secondo me è stato importante. Prima o poi arriverà. Castellanos mi sembra uno che ha attributi, Rovella lo conosciamo e Pellegrini pure. L’allenatore ha la possibilità di poter guardare la panchina e cambiare".

