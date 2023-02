Lazio, Giordano: "Roma-Cremonese sembrava una gara di Serie B"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Sarà la Cremonese la prossima semifinalista di Coppa Italia che incontrerà la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La squadra allenata dall'ex Lazio, Davide Ballardini ha vinto contro la Roma per 2-1 realizzando una seconda impresa. Su questo punto si è espresso l'ex biancoceleste Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei: “Se la Cremonese elimina il Napoli e la Roma, se il Lecce batte la Lazio in campionato e rischia di vincere con il Milan qualche domanda dobbiamo farcela sul livello del calcio italiano. Oggi da noi basta avere una buona fisicità per mettere in difficoltà i migliori club. Per quanto riguarda i giallorossi, mi sembra che ci sia un po’ di confusione, anche per la questione Zaniolo. Ieri ho visto cose incredibili in campo, mi è sembrato di vedere una gara di Serie B, con un livello tecnico molto basso. Ci sono alcuni giocatori davvero non all’altezza, mentre in questa città la tendenza è quella di sopravvalutare i calciatori“.