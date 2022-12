Lazio, Giordano: "Sallai buon giocatore. Bonazzoli con Sarri..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano, per commentare la sconfitta in amichevole della Lazio contro l'Almeria e, da ex bomber, gli accostamenti di Bonazzoli della Salernitana e di Sallai del Friburgo alla società capitolina: "Spero che la sconfitta della Lazio contro l’Ameria e in generale la prestazione scadente sia dovuta solo ad un fattore fisico. Sarebbe grave non affrontare bene una gara dal momento che i giocatori non giocano gare ufficiali da un mese. Provedel? A volte succede di rilassarsi quando subentra la consapevolezza di essere titolari indiscussi. Bonazzoli? A me piace, giocatore che sa il fatto suo, mancino. Forse va inquadrato sotto il punto di vista mentale, ma nello scacchiere di Sarri ci sta benissimo. Sa cucire il gioco e attaccare la profondità, è duttile. Sallai anche è un buon giocatore, nella dimensione Lazio potrebbe starci".