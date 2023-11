Lazio, Giordano: "Sarri metti Immobile e Guendouzi! Stasera servirà..."

TUTTOmercatoWEB.com

Tra poche ore la Lazio affronterà il Feyenoord in Champions League, nel match valido per la quarta giornata di ritorno della fase a gironi. Reduci da una brutta serata al De Kuip, i biancocelesti questa sera saranno chiamati a rispondere davanti al loro pubblico. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex bomber Bruno Giordano ha spiegato cosa sarà necessario per portare a casa i tre punti: +

COSA SERVE PER VINCERE? - "Per stasera spero che la gente che vada allo stadio e metta da parte la partita contro il Bologna e le arrabbiature e tifi aiutando i ragazzi nei 90 minuti.Serve sostegno. La Lazio dal canto suo dovrà fare una partita fisicamente gagliarda a cui aggiungere una tecnica migliore della loro. Serve furore agonistico, vincere i duelli individuali e portare a casa la partita. Loro hanno 4 o 5 individualità di alto livello che il prossimo anno sicuramente andranno a giocare in grandi club europei. E’ una squadra importante".

LE SCELTE DI FORMAZIONE - "In questo momento l’unico giocatore a cui non rinuncerei mai è Guendouzi. Sta bene, sa dettare i tempi del pressing, ha gamba. Mi sembrerebbe assurdo non schierarlo stasera. La Lazio deve trovare un equilibrio: puoi essere aggressivo e molto alto o essere aggressivo e più corto, magari ai 40 metri. Se questa sera ci sarà Immobile titolare, sarà la scelta giusta. In partite come questa bisogna andare sul sicuro. Ci sono comunque 5 sostituzioni per cambiare qualcosa nel caso in cui servisse. Darei qualche chance in più a Isaksen perché mi sembra dotato di fisico e di tecnica più di quanto sia stato impiegato".