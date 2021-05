Lazio, Giordano: "Scambio Inzaghi-Gattuso? Ci sta, da lunedì sapremo di più"

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, ALLENAMENTO PER POCHI. DIFFERENZIATO COL PALLONE PER ACERBI Un allenamento al giorno fino alla sfida di domenica sera contro il Sassuolo, l'ultima della stagione della Lazio che chiuderà il cerchio del campionato 2020/2021. Sotto gli occhi attenti della sindaca di Roma Virginia Raggi, accompagnata da marito e figlio, oltre... Un allenamento al giorno fino alla sfida di domenica sera contro il Sassuolo, l'ultima della stagione della Lazio che chiuderà il cerchio del campionato 2020/2021. Sotto gli occhi attenti della sindaca di Roma Virginia Raggi, accompagnata da marito e figlio, oltre... WEBTV LAZIO, L'ULTIMO SALUTO A ENZA NELLA CHIESA DI DON BOSCO - FT&VD AGGIORNAMENTO ORE 16:05 - Per salutare Enza, a fine esequie, è partito il coro "Ai veri laziali battiamo le mani" e l'inno "So già due ore". Esposto anche lo striscione degli ultras biancocelsti: "Si scrive Enza, si legge... AGGIORNAMENTO ORE 16:05 - Per salutare Enza, a fine esequie, è partito il coro "Ai veri laziali battiamo le mani" e l'inno "So già due ore". Esposto anche lo striscione degli ultras biancocelsti: "Si scrive Enza, si legge... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO, LULIC VERSO LA SVIZZERA: "L'APPRODO ALLO ZURIGO SEMPRE PIÙ PROBABILE" Il futuro di Lulic è tutt'altro che chiaro. Mentre la moglie ha svelato che non è arrivata alcuna proposta di rinnovo da parte della Lazio, per Senad continuano ad aprirsi sempre più prepotentemente le porte della Svizzera. E la conferma arriva... Il futuro di Lulic è tutt'altro che chiaro. Mentre la moglie ha svelato che non è arrivata alcuna proposta di rinnovo da parte della Lazio, per Senad continuano ad aprirsi sempre più prepotentemente le porte della Svizzera. E la conferma arriva...