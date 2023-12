Lazio, Giordano: "Serve cinismo. Pellegrini? Per me può anche..."

“Loro tecnici, giovani e spensierati. Serve giusta interpretazione e cinismo”. Non ha dubbi Bruno Giordano su cosa serva alla Lazio per affrontare domani il Frosinone, l'appuntamento è all'Olimpico alle 20:45. L'ex biancoceleste, ospite a Radiosei, ha poi proseguito: “Mi aspetto una partita che possa diventare semplice se la Lazio dovesse interpretarla correttamente. L’insidia nasce quando fai partite scialbe. Loro hanno tanti giocatori a caccia di vetrina, giocano con poca pressione e tanta libertà mentale. La differenza tecnica c’è. La Lazio non può fare a meno dei tre punti domani, anche per avere la giusta iniezione di morale e fiducia”.

“Pellegrini per me può giocare domani. Bisogna anche pensare ai raddoppi dei compagni nel momento in cui ce n’è bisogno. Del Frosinone mi piace Reiner, ma Soulé è quello che sta impressionando di più. Ha fatto tante cose interessanti, è come il Berardi del Sassuolo. È l’argentino il giocatore che sembra veramente destinato a fare grandi cose in futuro, ad avere una grande carriera. Di Francesco è un allenatore coraggioso e ci sa fare con i giovani. È stato bravo a riprendersi dopo due esperienze non particolarmente felici. Ha entusiasmo e questo lo trasmette anche alla squadra. La Lazio dovrà cercare di metterli sotto pressione, di alzare la tensione della gara”.

