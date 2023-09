Lazio, Giordano: "Sorteggio Champions umano. Napoli? Serve grande prestazione"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

Settimana ricca di impegni per la Lazio di mister Sarri. Prima il sorteggio Champions poi il big match contro il Napoli in cui i biancocelesti sono chiamati a dare una risposta importante. Questo il commento dell'ex Lazio Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei: "Atletico superiore, ma le altre al nostro livello. Il girone del Milan presenta difficoltà maggiori. Ora c’è da giocarlo però, sarebbe bello andare avanti e fare uno step successivo. Bisogna arrivare con entusiasmo alla prima gara, cercando di fare il massimo con Napoli e Juventus”.

NAPOLI - "Il Napoli deve ancora inserire Nathan, Jesus sarà titolare anche domani. Vecino se sta bene può darti tanto, ci sono i presupposti per vedere una grande partita. La Lazio ha tempo e modo per recuperare, credo che sia importante fare una grande prestazione al netto del risultato per tornare a casa con convinzioni diverse rispetto alle prime due gare. Una prestazione a metà non basta né per il risultato né per il morale del gruppo”.