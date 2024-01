Lazio, Giordano sul mercato: "Niente allarmismi. Alla società rimprovero..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La sessione invernale di calciomercato sta per giungere al termine: manca sempre meno ormai al gong finale. La Lazio è ancora alla ricerca di un colpo da regalare a Maurizio Sarri soprattutto in attacco viste le defezioni e i problemi dell'ultimo periodo. A questo proposito, l'ex calciatore biancoceleste Bruno Giordano ne ha parlato ai microfoni di Radiosei. Questo il suo pensiero sulla situazione.

“Mercato? La Lazio ha lasciato tutto come stava. Credo che possa tirare avanti tranquillamente con questa rosa fino a fine stagione, soprattutto – prosegue Giordano – se Immobile dovesse recuperare e chiudere la stagione con uno stato fisico diverso. Non credo che la situazione debba creare allarmismo. Kamada? Rimprovero a tutta la società alcune cose. Forse nel 4-3-3 il giocatore non si trova, anche se lo trovo limitativo per un calciatore. Lui si esprime meglio da trequartista, allora sarebbe stato meglio prendere un calciatore con caratteristiche diverse. Forse è un acquisto ponderato male, non per il valore del calciatore, ma per l’impiego in questo sistema. Sono convinto che lui possa giocare in questo modulo, non so se lui, il calciatore, lo sia. Forse non si è integrato bene, ma forse non è stato messo nelle condizione giuste per esprimersi”.

“Sana Fernandes mi da l’idea che il gioco insieme lo conosce poco. Individualmente sa giocare, è portato molto al dribbling, ma in un contesto di squadra deve crescere molto. E’ giovane, ci si può e ci si deve lavorare. Anche Milani è un buon prospetto. C’è sempre da lavorare, come su tutti i giovani. Per la Lazio maggiore ne servirà ancora di più”.