Lazio, Giordano sulla Champions: "Per i tifosi sarebbe bello se..."

© foto di Federico De Luca

Giornata importante quella di oggi per la Lazio che, a breve, conoscerà le sue avversarie nella fase a gironi di Champions League. A esprimere le sue sensazioni in merito, ai microfoni di Radiosei, è intervenuto Bruno Giordano: “Il fascino della Champions è inestimabile. Sei nel lotto delle migliori del calcio europeo. Vediamo il girone, magari un pizzico di fortuna, ma se dovessero arrivare grandi squadre sarebbe bello per i tifosi. Poter assaporare queste partite è già una cosa bella ed importante”.

“Napoli? Coefficiente simile a quello della passata stagione. La Lazio fece una grande partita lo scorso anno, ha le capacità di poter replicare quella gara. Serve la partita perfetta. Il Napoli per me è ancora la più forte del campionato, ma non è forte quanto la scorsa stagione. Ha cambiato allenatore e una parte della società. Ho dei dubbi che possano replicare la stessa stagione. Con la Lazio parte da favorito, per lo Scudetto vediamo”.

