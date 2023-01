Lazio, Giordano: "Vittoria meritata. Sarri non mette Romero titolare perché..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La partita contro il Bologna è stata fondamentale alla Lazio per piazzare la seconda vittoria consecutiva e il secondo clean sheet in due partite, oltre a garantire l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Una vittoria arrivata anche grazie alla scelta di Sarri di schierare i titolari i quali hanno mantenuto un livello di applicazione molto alto, vincendo la partita con apparente semplicità. Ad analizzare la vittoria biancoceleste è stato l'ex bomber Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei:

"La Lazio ha tenuto la partita in pugno dall’inizio alla fine. Partita attenta, sfruttate le debolezze degli avversari. Vittoria meritata, senza aver fatto niente di trascendentale e gara importante per alcuno giocatori. Luis Alberto ad esempio, è uno dei fattori più positivi. Nonostante queste due ultime gare lascino il tempo che trovano, la cosa importante è essersi calato in questa nuova situazione. Ha alti e bassi, non hai mai la certezza che possa essere continuo. Voglio vederlo nei momenti di difficoltà, ma la strada è buona. Zaccagni? L’unica cosa che non mi piace, è il fatto che sta sempre a terra. Ora gli arbitri gli fischiano anche meno falli, dovrebbe stare più ‘in piedi’, ecco. E’ uno di quelli che quando riceve il pallone, sai che inventerà qualcosa di pericoloso. Le scelte di Sarri? Forse certi acquisti sono stati sbagliati, se parla di scelte obbligate in attacco per la gara di ieri. Non ritiene Cancellieri e Romero non idonei, almeno adesso".