Lazio, giornata libera per i calciatori: Marusic e Provedel si godono Roma - FOTO

Domani si tornerà a fare sul serio, oggi Igor Tudor ha concesso ai propri calciatori una giornata di riposo in modo da poter liberare la mente e scaricare le fatiche della sfida vinta per 2-0 contro l'Empoli. Ivan Provedel e Adam Marusic , in particolar modo, ne hanno approfittato per godersi le vie della Capitale, portando in giro i propri figli, gustandosi il sole che illumina Roma. I due sono stati visti mentre passeggiavano lungo Via del Babbuino, nei pressi di Piazza del Popolo.